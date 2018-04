Mainz schlägt Leipzig, BVB in Bremen nur remis

Zum Abschluss des 32. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat es in den Sonntagsspielen einen Sieg und ein Unentschieden gegeben. Der FSV Mainz 05 hat am Nachmittag Vizemeister RB Leipzig deutlich mit 3:0 besiegt und sich damit einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. De Blasis, Maxim und Baku trafen für die Rheinhessen. Die Mainzer haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Leipzig befindet sich auf dem sechsten Tabellenplatz.

Am Abend trennten sich dann der SV Werder Bremen und Borussia Dortmund 1:1. Reus und Delaney sorgten für die Punkteteilung. Der BVB bleibt nach dem Remis bei den Hanseaten Dritter, zwei Punkte hinter dem Erzrivalen FC Schalke 04.