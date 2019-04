Mainz fertigt Freiburg ab – 5:0

In der Fußball-Bundesliga hat zum Auftakt des 28. Spieltags der FSV Mainz 05 des SC Freiburg mit einer satten Packung abgefertigt. Die Rheinhessen bezwangen das Team aus dem Breisgau im Freitagsspiel klar und deutlich mit 5:0.

Der Mainzer Angreifer Jean-Philippe Mateta war mit drei Treffern erfolgreich. Jean-Paul Boetius und Karim Onisiwo erzielten die weiteren Tore. Dank des Dreiers tauschen die beiden Team die Tabellenplätze – Mainz ist jetzt auf dem zwölften, Freiburg auf dem 13. Rang.

Das Topspiel des 28. Spieltags findet am Samstagabend um 18:30 Uhr statt. Tabellenführer Borussia Dortmund gastiert beim Zweiten FC Bayern München in der Münchner Allianz Arena. Mit einem Sieg könnte der Rekordmeister aus München an die Tabellenspitze vorrücken.