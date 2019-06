Mailand richtet Winterspiele 2026 aus

Die Entscheidung ist gefallen, die XXV. Olympischen Winterspiele werden 2026 im italienischen Mailand ausgerichtet. Das entschied die 134. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Montagabend per geheimer Abstimmung in Lausanne.

Einziger Mitbewerber neben Italiens Modestadt war die schwedische Hauptstadt Stockholm. Alle weiteren Bewerber hatten ihre Kandidatur bereits im Vorfeld zurückgezogen.

Das Wintersport-Spektakel wird alle vier Jahre ausgerichtet. Zuletzt war Südkorea (Pyeongchang) 2018 Gastgeber. 2022 werden die Winterspiele in China (Peking) stattfinden.