Maduro zum Wahlsieger in Venezuela erklärt

In Venezuela hat die umstrittene Präsidentschaftswahl stattgefunden. Der Sieger ist erneut der Amtsinhaber Nicolás Maduro, erklärte die Wahlkommission in Caracas wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale. Er soll bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in seinem Land die meisten Stimmen bekommen haben. Maduro kam demnach auf 5,8 Millionen Stimmen, sein Herausforderer Henri Falcón auf 1,8 Millionen.

Die Opposition hatte zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Die Wahlbeteiligung in dem Krisen geschüttelten Land war entsprechend niedrig und lag nur bei gut 46 Prozent. Vor fünf Jahren war sie fast doppelt so hoch. Im Vorfeld hatten bereits die USA, die EU und einige lateinamerikanische Länder angekündigt, die Wahl nicht anzuerkennen.