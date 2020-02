Die Kaufhauskette Macy’s macht in den USA 125 Filialen dicht. Das Ladenportfolio werde in den kommenden drei Jahren optimiert, schreibt Macy’s in einer Mitteilung.

Im Zuge der 125 Filial-Schließungen des größten Warenhausbetreibers in den USA werden rund neun Prozent bzw. rund 2.000 Stellen gestrichen, heißt es weiter.