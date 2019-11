Lufthansa-Passagiere müssen in dieser Woche mit Streiks der Flugbegleiter rechnen. Aufgerufen wurde zu einem zweitägigen Ausstand am Donnerstag und Freitag. Betroffen seien Abflüge aus Deutschland, kündigte die Gewerkschaft UFO an.

Weitere Streikaufrufe für Lufthansa und die Tochter-Airlines Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings Deutschland und SunExpress Deutschland können jederzeit folgen, so die Gewerkschaft weiter.