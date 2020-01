Lufthansa streicht China-Flüge

Die Fluggesellschaft Lufthansa streicht wegen des Coronavirus ihre Flüge von und nach zum Festlands China bis zum 9. Februar. Betroffen sind neben Flüge der Lufthansa auch die Töchter Swiss und Austrian Airlines.

Zudem ist die Buchungsannahme für diese Flüge bis Ende Februar gestoppt. Hongkong wird weiterhin wie geplant angeflogen, teilte Europas größte Airline mit.

In China gibt es aktuell etwa 6.000 Corona-Infizierte. Mehr als 130 Menschen sind in China an dem Virus bereits gestorben. Mittlerweile wurde das Virus in über einem Dutzend Ländern nachgewiesen – auch in Deutschland.