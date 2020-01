Lufthansa plant 4.500 neue Jobs

Mehr als 4.500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird die Lufthansa Group nach derzeitigem Stand in diesem Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) einstellen. Rund 3.000 der neuen Jobs sollen allein auf Deutschland entfallen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Bei der Kernmarke Lufthansa sollen noch in diesem Jahr rund 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Der Schwerpunkt der in den DACH-Märkten geplanten Neueinstellungen liegt mit rund 2.500 „am Boden“. Knapp 1.300 neue Flugbegleiter sollen Lufthansa Group weit eingestellt werden.