Die Lufthansa will 20.000 neue Mitarbeiter einstellen – vom Cockpit übers Gate bis zur IT. Das teilte die Airline am Montag mit. Deutschlandweite Recruiting-Kampagne startet bereits heute. Viele Jobangebote bei der Kranich-Airline in mehr als 45 Berufen.

Gesucht werden vor allem noch Menschen in produktnahen und service-orientierten Bereichen an den Standorten Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel sowie an der Technik-Basis Hamburg und an den Standorten der Eurowings Gruppe.