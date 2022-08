Startseite » Schlagzeilen » Lufthansa-Piloten für möglichen Streik Lufthansa-Piloten für möglichen Streik

Lufthansa-Piloten wollen Streik. Das ist das Ergebnis einer Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Demnach sprachen sich knapp 98 Prozent der Lufthansa-Piloten und rund 99 Prozent der Cargo-Piloten für einen Arbeitskampf aus, wie es in einer Mitteilung auf der VC-Webseite heißt. Damit ist ein Arbeitskampf möglich, wurde aber noch nicht beantragt. Jetzt kommt es darauf an, was die kommenden Gespräche zwischen den Parteien bringen.