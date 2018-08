Gewerbeimmobilien Lowell mietet Büroflächen in Ratingen

Der Inkasso-Dienstleister, die Lowell Financial Services GmbH, hat rund 9.200 m² im Business IN-West, Berliner Str. 91-101 in Ratingen angemietet. Im Herbst 2018 wird das Unternehmen die ehemaligen Büroflächen der LG Electronics Deutschland GmbH beziehen. Die bisherigen Standorte in der Werdener Str. 4 in Düsseldorf und in der Kimplerstraße in Krefeld werden in der neuen Niederlassung in Ratingen gebündelt.

Anteon Immobilien, Mitglied von German Property Partners (GPP) war exklusiv beratend und vermittelnd für den Mieter tätig. Knight Frank war seitens der LG Electronics Deutschland GmbH mandatiert.