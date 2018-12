In der Samstags-Ausspielung am 22.12.2018 von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die „sechs Richtigen“ lauten 8, 20, 21, 25, 43, 44, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel 77“ lautet 1622195. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 962097 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.