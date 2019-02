Lottozahlen vom Lotto am Samstag (02.02.19)

In der Samstags-Ausspielung, den 02.02.2019, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die 6aus49-Zahlen lauten 3, 21, 29, 30, 34, 37, die Superzahl ist die 3. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel 77“ lautet 0850988. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 750836 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Gewinnzahlen der Glücksspirale und Sieger-Chance vom 2. Februar finden Sie bei Lottozahlen News.

Im Lottoklassiker geht es an diesem Sonnabend um einen Doppel-Jackpot mit insgesamt 9 Millionen Euro. In Klasse eins liegen rund 7 Millionen Euro, in Klasse zwei rund 2 Millionen. Weiter 2 Millionen Euro stehen bei der Zusatzlotterie Spiel 77 im obersten Gewinnrang bereit.