Lottozahlen vom 03.12.22 für 24 Millionen-Jackpot

Lotto am Samstag – Glück gehabt und 24 Millionen Euro schweren Jackpot geknackt? Das sind die aktuellen Gewinnzahlen vom Samstag, 03.12.2022: Lottozahlen 6 aus 49 4 – 10 – 29 – 41 – 42 – 45 Superzahl 7 Spiel 77 5 6 2 1 0 3 7 Super 6 7 7 6 7 0 9 (Alle Angaben ohne Gewähr)

Jackpots beim Lotto am Samstag satt gefüllt

Aktuell sind rund 24 Millionen Euro bei 6 aus 49 in Gewinnklasse eins und 8 Millionen in Gewinnklasse zwei zu gewinnen. Der Spiel 77-Jackpot steht bei rund 3 Millionen Euro. Gewinnquoten werden am Montag veröffentlicht.