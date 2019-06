Lottozahlen sind da: 21-Mio.-Jackpot geknackt?

Die Lottozahlen vom Mittwoch (19.06.2019) sind gezogen. Ob der Lotto-Jackpot im Spiel 6 aus 49 im 10. Anlauf geknackt wurde? Lotto-Fans müssen sich gedulden.

Wegen des Feiertags Fronleichnam (Feiertag am Donnerstag, 20. Juni, in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, in Teilen Sachsens und Thüringens sowie im Saarland) werden die Lotto-Quoten einen Tag später von Lotto Deutschland veröffentlicht.

Am Freitag wird sich dann zeigen ob der prall gefüllte Gewinntopf geleert wurde oder weiter anwächst und damit Richtung „Zwangsausschüttung“ unterwegs ist. Eine sogenannte Zwangsausschüttung beim Lottoklassiker ist immer dann möglich, wenn in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen der Lotto-Jackpot nicht geknackt worden ist. Der Jackpot muss nach den Regularien von Lotto 6aus49 in der 13. Ziehung ausgespielt werden.