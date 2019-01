Lottozahlen: Lotto-Ziehung vom Samstag, 26.01.2019

Lotto gespielt, Glück gehabt? In der Samstags-Ausspielung am 26.01.2019 von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto– und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die 6 aus 49-Zahlen lauten 16, 18, 29, 31, 35, 47, die Superzahl ist die 6. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 5281068. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 919225 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Im Jackpot liegen an diesem Sonnabend rund 3 Millionen Euro. Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 kann der richtige Tipp bis zu einer Million Euro wert sein. Ob die Jackpot geknackt wurden gibt Lotto Deutschland wie üblich am Montag bekannt.