Lottozahlen: Lotto-Ziehung am Mittwoch 17.10.2018

Lotto Ziehung am Mittwoch, den 17.10.2018 – auf die richtigen Lottozahlen warten heute „nur“ eine Million Euro im höchsten Gewinnrang.

Gleich drei Super-Sechser bei der Ausspielung am vergangenen Wochenende haben dafür gesorgt, dass heute eine neue Jackpot-Runde startet. In der ersten Gewinnklasse beim Lottoklassiker 6 aus 49 können die richtigen Lottozahlen plus passender Superzahl heute bis zu einer Million Euro bringen.

Eine Million Euro wird ebenfalls im zweiten Gewinnrang für einen „einfachen“ Sechser-Treffer erwartet. Eine weitere Million Euro gibt es am Abend bei der Zusatzlotterie Spiel 77 zu gewinnen. Und das sind die aktuellen Gewinnzahlen vom 17. Oktober:

Lottozahlen 6aus49: 7 – 9 – 20 – 24 – 35 – 36

Superzahl: 2

Spiel 77: 7-6-6-6-8-9-1

Super 6: 3-0-5-5-9-2

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock.