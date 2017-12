Lottozahlen der letzten Lotto-Ziehung 2017 (30.12.)

Die Gesamtübersicht der Gewinnzahlen der 52. Veranstaltung im Lotto am Samstag vom 30.12.2017. Die Lottozahlen der letzten Ausspielung in diesem Jahr lauten 11-12-14-27-37-48. Die Superzahl ist die 0. Im Spiel Super 6 lautet die Gewinnzahl: 467625. Beim Spiel 77 wurden die Gewinnzahl 8079232 ermittelt. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Deutscher Lotto- und Totoblock.

Zur allerletzten Spielrunde des Jahres 2017 werden voraussichtlich rund 5 Millionen Euro im 6aus49-Jackpot erwartet. Für die sieben richtigen Endziffern in der Zusatzlotterie Spiel 77 winken in der höchsten Gewinnklasse rund eine Million Euro – vorausgesetzt man muss mit niemandem teilen. Wie Lotto News mitteilte, werden die Gewinnquoten wegen des Feiertags (Neujahr) nicht wie gewohnt am Montag, sondern einen Tag später am Dienstag (2. Januar) bekanntgegeben.