Lottozahlen Samstag, 23.12.2017 für 18 Mio. Euro Lotto Jackpot

Gesamtübersicht der Gewinnzahlen der 51. Veranstaltung im Lotto am Samstag vom 23.12.2017. Wer heute die sechs richtigen Kreuze im Spiel 6 aus 49 gesetzt hat kann auf einen stattlichen Lotto-Jackpot am Abend vor dem Heiligabend hoffen. In Gewinnklasse eins können die sechs passenden Lottozahlen plus korrekter Superzahl bis zu 18 Millionen Euro bringen. Wenn Sie also die von Ihnen getippten Gewinnzahlen hier wiedererkennen – dann hatten Sie so richtig fettes Lotto-Glück zu Weihnachten.

Beim Spiel 77 winken für die sieben richtigen Ziffer bis zu 1 Million Euro. Und das sind die Gewinnzahlen der verschiedenen Samstags-Ziehungen:

Die Lottozahlen vom Samstag, 23. Dezember 2017

Gewinnzahlen 6aus49: 4-11-31-32-38-39

Superzahl: 6

Super 6 Gewinnzahl: 8-8-5-3-1-3-0

Spiel 77 Gewinnzahl: 2-8-5-8-1-3

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Quelle: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB). Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland „ausnahmsweise“ bereits am Sonntag, also voraussichtlich an Heiligabend veröffentlicht.

Seit sieben Ausspielungen gibt es keinen Volltreffer beim Lottoklassiker 6aus49. Zuletzt wurde der Lotto-Jackpot Ende November geknackt. Ein Lottospieler aus Baden-Württemberg sahnte mit einem Super-Sechser über 8,5 Millionen Euro ab.