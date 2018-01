Lotto Samstag, 20.01.2018: Die Lottozahlen

In der Samstags-Ausspielung von Lotto „6 aus 49“ wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die Zahlen vom Samstag, den 20.01.2018, lauten 3, 11, 15, 18, 33, 45, die Superzahl ist die 4. Der Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 3685207. Im Spiel „Super 6“ wurde die Gewinnzahle 361548 ermittelt. Diese Angaben sind ohne Gewähr, Quelle: Deutscher Lotto- und Totoblock.

7 Millionen Euro in zwei Jackpots

Wie Lotto News mitteilte liegen in den Gewinntöpfen beim Lottoklassiker und beim Spiel 77 insgesamt 7 Millionen Euro. Im ersten Lotto-Gewinnrang winkt für einen Super-Sechser ein Jackpot von rund 3 Millionen Euro. In der Zusatzlotterie können die sieben richtigen Endziffern rund 4 Millionen Euro bringen – vorausgesetzt man muss mit niemandem teilen. Gewinnquoten werden wie üblich am Montagmorgen von Lotto Deutschland veröffentlicht.