Die Lottozahlen vom Samstag 15. Dezember

Lottozahlen vom Lotto am Samstag, den 15.12.2018, sind da. Lesen Sie bei Fast Flip alle Gewinnzahlen vom Samstagslotto.

Der Jackpot steht heute bei rund 4 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. In der Zusatzlotterie Spiel 77 blieb die höchste Gewinnklasse zuletzt ebenfalls unbesetzt, so dass auch hier der Jackpot angestiegen ist. Am Sonnabend liegen für die richtigen Gewinnzahlen rund 3 Millionen Euro im Topf.

Gewinnzahlen vom Samstag, 15. Dezember 2018

Lottozahlen 6 aus 49: 1 – 23 – 30 – 31 – 37 – 45

Superzahl: 9

Spiel 77: 7-0-9-6-0-6-4

Super 6: 4-1-3-6-4-4

Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock. Gewinnquoten werden wie üblich am Montag von Lotto Deutschland veröffentlicht.