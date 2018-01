Die 6 aus 49 Lottozahlen vom Samstag, 13.01.2018

Die Gesamtübersicht der Gewinnzahlen der 2. Veranstaltung im Lotto am Samstag vom 13.01.2017. Die Lottozahlen der zweiten Ausspielung am Samstag in diesem Jahr lauten 5, 6, 14, 16, 31, 48. Die Superzahl ist die 0. Im Spiel Super 6 lautet die Gewinnzahl: 730644. Beim Spiel 77 wurden die Gewinnzahl 8547998 ermittelt. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Deutscher Lotto- und Totoblock.

Heute 16 Millionen Euro in zwei Jackpots

Zur heutigen Samstags-Spielrunde werden voraussichtlich rund 14 Millionen Euro im 6aus49-Jackpot erwartet, wie Lotto News mitteilte. In Rang zwei ist ebenfalls ein Millionengewinn drin – für sechs Richtige können bis zu 2 Millionen Euro abgesahnt werden. Für die sieben richtigen Endziffern in der Zusatzlotterie Spiel 77 winken in der höchsten Gewinnklasse ebenfalls 2 Millionen Euro – vorausgesetzt man muss mit niemandem teilen. Die Gewinnquoten werden wie gewohnt am Montagvormittag veröffentlicht.