Diese Lottozahlen können heute sieben Millionen Euro bringen

In der Samstags-Ausspielung am 07.04.2018 von Lotto „6 aus 49“ wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Wie Lotto News mitteilte, warten in zwei Jackpots insgesamt 8 Millionen Euro. 7 Millionen Euro winken für einen Super-Sechser beim Lottoklassiker. 1 Million Euro sind bei der ersten Samstags-Ziehung im April bei der Zusatzlotterie Spiel 77 zu gewinnen.

In der Samstags-Spielrund von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend folgende Lottozahlen gezogen: 12, 15, 19, 27, 34, 47, die Superzahl ist die 8. Die Gewinnzahl in der Zusatzlotterie „Spiel 77“ lautet 3078036. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 357581 gezogen. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.

Ob die Jackpots geknackt wurden oder weiter steigen? Am Montag sind die Glücksritter schlauer, dann werden von Lotto Deutschland die Gewinnquoten bekanntgegeben.