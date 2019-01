Lottozahlen vom Lotto am Samstag, 5. Januar

Lottozahlen vom Lotto am Samstag, 05.01.2019, sind gezogen: In der Samstags-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Bei der ersten Samstags-Ziehung des Jahres können die richtigen Kreuze einen prall gefüllten Jackpot einspielen.

Gewinnzahlen vom Samstag, 5. Januar 2019

Lottozahlen 6 aus 49: 4 – 16 – 22 – 31 – 40 – 45

Superzahl: 8

Spiel77: 2 – 9 – 6 – 0 – 1 – 7 – 1

Super 6: 0 – 5 – 2 – 5 – 3 – 5

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Quelle DLTB, Gewinnquoten werden wie üblich am Montag von Lotto Deutschland veröffentlicht.

Im Jackpot (sechs Richtige plus Superzahl) liegen diesen Samstag gigantische 18 Millionen Euro. Für einen einfachen Lotto-Sechser (sechs richtige Lottozahlen) sind im zweiten Rang bis zu 2 Millionen Euro drin.