Lottozahlen: Ziehung vom Mittwoch 12.12.2018

In der Mittwochs-Ausspielung, den 12.12.2018, von Lotto 6 aus 49 des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die Lottozahlen lauten 3 – 7 – 20 – 33 – 34 – 48, die Superzahl ist die 6. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 8-6-8-8-8-3-9. Im Spiel „Super 6“ wurde die Gewinnzahl 1-6-0-2-4-4 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Heute insgesamt 4 Millionen Euro in zwei Jackpots. Bei 6aus49 winken für einen Volltreffer bis zu 1 Million Euro. Der Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 ist mit rund 3 Millionen Euro gefüllt. Gewinnquoten werden am Donnerstag von Lotto Deutschland bekanntgegeben.