Lottozahlen vom 05.09.2018 gezogen: Spannung steigt

Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch, den 05.09.2018, sind gezogen. Wurde der Jackpot geknackt oder gibt es eine Zwangsausschüttung? Lesen Sie bei Fast Flip die aktuellen Gewinnzahlen vom Mittwochslotto.

Aktuelle Gewinnzahlen vom Mittwoch, 5. September

Lottozahlen: 3 – 9 – 13 – 15 – 37 – 46

Superzahl: 4

Spiel 77: 6-0-0-1-1-9-5

Super 6: 9-8-0-6-7-6

Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock. Gewinnquoten werden am Donnerstagvormittag veöffentlicht.

Lotto-Spannung steigt: 27 Millionen-Jackpot muss raus!

Lotto-Spieler dürfen gespannt sein: Nach der Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch, 5. September 2018, wird nun am Donnerstag bekanntgegeben, ob schon sechs Richtige ohne Superzahl für den Hauptgewinn gereicht haben. Es wäre in der 6aus49-Geschichte erst das dritte Mal.

Reichen beim Samstagslotto diesmal bereits sechs Richtige ohne Superzahl oder sogar ein Super-5er für einen Hauptgewinn? Gespannt warten Deutschlands Lotto-Freunde nun auf die Bekanntgabe der Lottoquoten. Bei den vergangenen zwölf Ziehungen hatte kein Spieler sechs Richtige plus Superzahl angekreuzt. Deshalb könnte es nun in der heutigen 13. Ziehung zu einer Zwangsausschüttung des Gewinntopfes kommen.

Das wäre das dritte Mal in der deutschen Lotto-Geschichte. Laut Lotto-Regelwerk muss der Millionen-Jackpot definitiv ausgespielt werden, ob es einen Super-6er gibt oder auch nicht. Eine sogenannte Zwangsausschüttung gab es in der 6aus49-Geschichte erst zweimal. Beide Male wurde der Gewinntopf 2016 zwangsausgeschüttet. Zuletzt freute sich vor zwei Jahren ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen (NRW) über fast 33 Millionen Euro mit einem „Sechser“ ohne Superzahl.

Gut sechs Monate zuvor hatte ebenfalls ein Tipper aus NRW von der zwangsweisen Jackpot-Leerung profitiert. Der Spieler aus NRW hatte mit einem “einfachen” Lotto-Sechser mehr als 37 Millionen Euro gewonnen. Es war der dritthöchste Jackpot-Gewinn in der Geschichte des Klassikers, der bislang zweithöchste Einzelgewinn und der bisher höchste Sechser-Treffer.

So funktioniert die sogenannte Zwangsausschüttung