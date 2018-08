Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch, 01.08.2018

In der Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Mittwoch, den 01.08.2018, die Lottozahlen gezogen. Haben Sie die richtigen Kreuze gesetzt. Im Jackpot beim Lottoklassiker liegen heute rund 5 Millionen Euro. Im Spiel 77-Jackpot sind es in Rang eins rund 300.000 Euro.

Insgesamt beträgt die Ausspielungssumme heute knapp 14 Millionen Euro. Lesen Sie bei Fast Flip die aktuellen Gewinnzahlen der ersten August-Ausspielung des Jahres.

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 1. August 2018

Lottozahlen: 2 – 22 – 25 – 32 – 45 – 46

Superzahl: 2

Spiel 77: 1-1-0-2-3-1-0

Super 6: 8-9-3-0-0-7

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland am Donnerstagmorgen veröffentlicht.