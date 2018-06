Sechs Lottozahlen in Bayern, Hessen und Niedersachsen richtig getippt – Glückspilze gewinnen jeweils fast eine Viertelmillion Euro. Lotto-Jackpots nicht geknackt: Im Spiel 6 aus 49 jetzt 8 Millionen Euro, beim Spiel 77 rund 2 Millionen Euro im Topf.

Ein weiteres Mal ist bei der gestrigen Ziehung der Jackpot bei Lotto 6aus49 nicht abgeräumt worden. Der Lotto-Jackpot steigt nun für die Ziehung am Samstag (16. Juni) auf rund 8 Millionen Euro an. Auch wenn es für den Jackpot nicht ganz gereicht hat, haben drei Tipper aus Bayern, Hessen und Niedersachsen mit den sechs Richtigen aus 3-4-6-10-46-48 einen Betrag von 245.942,20 Euro gewonnen, teilte Lotto Deutschland mit.

Im Spiel 77 steigt der Jackpot ebenfalls. Auch hier konnte kein Tipper in der höchsten Klasse gewinnen, sodass der Jackpot am Samstag bei rund 2 Millionen Euro steht. Einen glücklichen Gewinner gibt es in der Zusatzlotterie Super 6. Der Spielteilnehmer aus NRW kann sich über einen Gewinn von 100.000 Euro freuen.