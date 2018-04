Lottozahlen: 7 Millionen-Jackpot lockt am Samstag

Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 18. April 2018, lassen den Lotto-Jackpot weiter steigen. Kein Tipper erzielte bei der Ziehung am Abend einen Volltreffer. Deshalb steigt der Jackpot weiter an. Bei der nächsten Spielrunde am Samstag (21.04.2018) werden in der ersten Gewinnklasse im Spiel 6aus49 voraussichtlich rund 7 Millionen Euro erwartet, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock mitteilte.

Drei Lotto-Großgewinne

Der zweite Gewinnrang wurde beim Mittwochslotto einmal geknackt und beschert einem Tipper einen satten Großgewinn. Der Glückspilz aus Hessen erzielte den bundesweit einzigen Sechser-Treffer und kassierte dafür eine Gewinnsumme von mehr als einer Dreiviertelmillion Euro.

Der Jackpot im Spiel 77 wurde ebenfalls nicht geknackt. Am Sonnabend winken für die sieben richtigen Endziffern bis zu 2 Millionen Euro. Bei Super 6 wurden zwei Hauptgewinne in Brandenburg und Niedersachsen zu jeweils 100.000 Euro erspielt.

Aktuelle Gewinnzahlen

Die Lottozahlen vom Mittwoch, 18. April waren 2, 4, 7, 10, 35, 37, die Superzahl die 8. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 5534136. Im Spiel „Super 6“ wurde die Gewinnzahl 187430 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.