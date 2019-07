Lottozahlen 24.07.2019 für 14-Mio.-Jackpot

Im Lotto-Jackpot liegen 14 Millionen Euro beim heutigen Mittwochs-Lotto, 24.07.2019. Die Lottozahlen dafür lauten 1, 23, 27, 39, 40, 45, die Superzahl ist die 9. Der Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 8027738. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 456490 gezogen. Alle Angaben sind ohne Gewähr, Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock.

Gewinnquoten gibt Lotto Deutschland wie immer am Donnerstag bekannt. Bereits an diesem Freitag können sich Deutschlands Glücksritter Hoffnung auf einen gut gefüllten Eurojackpot machen. Beim Eurolotto warten in der ersten Klasse rund 37 Millionen Euro auf die Abholung.