Lottozahlen 22.6.19: Lotto Jackpot im 11. Anlauf geknackt?

Die Lottozahlen vom Lotto am Samstag, den 22.06.2019, sind gezogen. Wurde der Lotto-Jackpot im 11. Anlauf geknackt? Mit den richtigen Gewinnzahlen winken heute beim Lottoklassiker bis zu 24 Millionen Euro.

In der Samstags-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend folgende Gewinnzahlen gezogen. Die 6aus49-Lottozahlen lauten 10, 11, 12, 21, 30, 49, die Superzahl ist die 3. Die „Spiel 77“-Gewinnzahl lautet 2-3-4-2-7-9-2. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 7-5-4-1-6-4 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Richtige Lottozahlen bis zu 24 Millionen Euro wert

Wie bereits erwähnt liegen im Jackpot an diesem Sonnabend (22. Juni 2019) rund 24 Millionen Euro. Insgesamt werden an diesem Wochenende rund 68 Millionen Euro ausgespielt. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland wie üblich am Montag veröffentlicht.

Am Montagfrüh wird sich dann zeigen ob der prall gefüllte Lotto-6aus49-Jackpot geleert wurde oder vielleicht am nächsten Samstag eine „Zwangsausschüttung“ ansteht. Es wäre die Erste in diesem Jahr.

Eine sogenannte Zwangsausschüttung beim Lottoklassiker ist immer dann möglich, wenn in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen der Lotto-Jackpot nicht geknackt worden ist. Der Jackpot muss nach den Regularien von Lotto 6aus49 in der 13. Ziehung ausgespielt werden.