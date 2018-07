Mittwochs-Lotto: Heute 11 Millionen in zwei Jackpots

11 Millionen Euro heute in den Lotto-Jackpots am Mittwoch, den 11.07.2018: Richtige Lottozahlen können bis zu 5 Millionen Euro bringen, passende Spiel 77-Gewinnzahl ist bis zu 6 Millionen Euro wert.

Mit der Samstagsziehung von Lotto 6aus49 ist ein ganz großer Coup ausgeblieben. Abermals – und das zum zweiten Mal in Folge – konnte kein Tipper den Millionen-Jackpot knacken. Der Lotto-Topf ist nun mit 5 Millionen Euro gefüllt. Am Samstag ist es drei Tippern gelungen, einen Sechser zu tippen. Jeder der Spieler, die aus Bayern (2) und Brandenburg kommen, hat mehr als 520.000 Euro gewonnen.

Der letzte Jackpot im Klassiker wurde am Ende vergangenen Monats geleert. Ein Spielteilnehmer aus Berlin hat mit seinen Zahlen kurz vor dem Monatswechsel mehr als 10 Millionen Euro gewonnen. Er war bundesweit der einzige Tipper, der alle Gewinnzahlen richtig hatte.

Am Mittwoch lohnt es sich zudem, die Zusatzlotterie Spiel 77 anzukreuzen. In Klasse eins gibt es bei der Endziffern-Lotterie aktuell 6 Million Euro zu gewinnen. Die Gewinnzahlen werden am Abend live wie immer in der Glücksschmiede in Saarbrücken um 18.25 Uhr gezogen.