Lotto am Mittwoch: Ziehung vom 6. Juni 2018

In der Mittwochs-Ausspielung, den 06.06.2018, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend in der Saarbrücker Glücksschmiede die Lottozahlen gezogen. Heute insgesamt 7 Millionen Euro in zwei Jackpots. Der erste Gewinnrang im Lottoklassiker startet mit 1 Million Euro wieder von vorne. Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 sind mit den sieben richtigen Endziffern bis zu 6 Millionen Euro drin. Lesen Sie bei Fast Flip alle Gewinnzahlen vom Mittwochslotto.

Lotto-Gewinnzahlen vom Mittwoch, 06.06.2018

Lottozahlen 6 aus 49: 3 – 8 – 13 – 15 – 18 – 42

Superzahl: 6

Spiel77: 6-5-4-0-6-4-1

Super 6: 9-2-3-1-8-7

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB). Insgesamt werden bei der heutigen Ziehung knapp 11 Millionen Euro ausgespielt. Gewinnquoten gibt Lotto Deutschland wie üblich am Donnerstag bekannt.