Gewinnzahlen Lotto am Samstag, 28.07.2018

In der Samstags-Ausspielung, den 28.07.2018, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen sowie die Gewinnzahlen der Glücksspirale/Sieger-Chance und der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 gezogen. Heute 5 Millionen Euro in zwei Jackpots. Lesen Sie bei Fast Flip alle Lotto-Gewinnzahlen vom Samstagslotto.

Mitte der Woche wurde der Lotto-Jackpot nicht geknackt. Der 6aus49-Topf ist für die Spielrunde am heutigen Samstag deshalb mit rund 4 Millionen Euro gefüllt. Im Spiel 77 ist der Jackpot zur Wochenmitte ebenfalls nicht abgeräumt worden. Für die sieben richtigen Endziffern sind bis zu 1 Millionen Euro drin.

Gewinn-/Lottozahlen vom Samstag, 28. Juli 2018

Lotto 6 aus 49

Lottozahlen: 7 – 11 – 31 – 34 – 35 – 36

Superzahl: 1

Spiel 77: 6-6-7-3-6-1-4

Super 6: 8-2-4-5-9-6

GlücksSpirale

Klasse 1: 2

Klasse 2: 37

Klasse 3: 152

Klasse 4: 1457

Klasse 5: 79717

Klasse 6: 892519 / 684189

/ Klasse 7: 7598918

Sieger-Chance

Klasse 1: 64867 / 29681

/ Klasse 2: 516502

Klasse 3: 3542165 / 7012065 / 5324096

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock & Lotto Bayern. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland wie üblich am Montagvormittag veröffentlicht.