Lottozahlen, Glücksspirale, Sieger-Chance vom 21.07.2018

In der Samstags-Ausspielung, den 21.07.2018, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen sowie die Gewinnzahlen der Glücksspirale/Sieger-Chance und der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 gezogen. Heute 15 Millionen Euro in zwei Jackpots. Lesen Sie bei Fast Flip alle Lotto-Gewinnzahlen vom Samstagslotto.

Mitte der Woche wurde der Lotto-Jackpot nicht geknackt. Der 6aus49-Topf ist für die Spielrunde am heutigen Samstag deshalb mit rund 7 Millionen Euro gefüllt. Im Spiel 77 ist der Jackpot zur Wochenmitte ebenfalls nicht abgeräumt worden. Für die sieben richtigen Endziffern sind bis zu 8 Millionen Euro drin.

Gewinn-/Lottozahlen vom Samstag, 21. Juli 2018

Lotto 6 aus 49

Lottozahlen: 1 – 6 – 7 – 20 – 29 – 49

Superzahl: 5

Spiel 77: 2-3-8-0-3-4-9

Super 6: 2-1-8-6-5-2

GlücksSpirale

Klasse 1: 3

Klasse 2: 46

Klasse 3: 000

Klasse 4: 5301

Klasse 5: 73155

Klasse 6: 729110 / 628788

/ Klasse 7: 9910846

Sieger-Chance

Klasse 1: 27637 / 13609

/ Klasse 2: 937496

Klasse 3: 6534571 / 0512208 / 1746217

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quelle Deutsche Lotto- und Totoblock & Lotto Bayern. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland wie üblich am Montagvormittag veröffentlicht.

Lotto 6 aus 49

Lotto 6aus49 ist der Klassiker unter den Glücksspielen. Gespielt wird nach der Spielformel 6 aus 49. Die sechs Gewinnzahlen, und die Superzahl (zwischen 0 und 9) werden jeweils Mittwoch und Samstag in einer Live-Ziehung im Internet ermittelt. Es gibt insgesamt 9 Gewinnklassen. Stimmen mindestens zwei der getippten Zahlen sowie der Superzahl mit den Gewinnzahlen überein, hat man in der Gewinnklasse IX schon 5 Euro gewonnen. Seit 03.07.2013 findet eine öffentliche Live-Ziehung der Lotto-Zahlen unter www.lotto.de über Globe tv aus einem Studio in Saarbrücken statt.

Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen von Lotto 6aus49 und den Zusatzlotterien Spiel77 und Super 6 sowie der GlücksSpirale erfolgt seitdem zu festen Sendezeiten in ZDF (Mittwoch gegen 18:54 Uhr ) und ARD (Samstag gegen 19:57 Uhr). Die Chance, bei der Lotto 6aus 49 den Hauptgewinn/ Jackpot (Gewinnklasse 1) zu erzielen, liegt bei rund 1:140 Millionen. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 9) liegt bei 1:76. Der bislang höchste Jackpot beträgt 45,4 Millionen Euro, der bislang höchste Einzelgewinn 37,7 Millionen Euro.