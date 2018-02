Lotto: Vier Millionengewinne bei Mittwochs-Ziehung

Ein Spieler aus Bayern hat im Lotto am Mittwoch rund 8,8 Millionen Euro gewonnen. Als einziger bundesweit hatte er bei der letzten Januar-Ziehung (31.01.2018) die sechs Zahlen plus Superzahl richtig getippt, wie Lotto News am Donnerstag berichtet. Zwei weitere Lottospieler verpassten den Hauptgewinn lediglich um die passende Superzahl. Die Glückspilze aus Baden-Württemberg und Hessen sahnen dennoch einen Millionengewinn ab – sie gewinnen jeweils fast 1,3 Millionen Euro.

Einen weiteren Millionen-Gewinn am letzten Januar-Tag gibt es bei der Zusatzlotterie Spiel 77 zu vermelden. In der ersten Gewinnklasse war ebenfalls ein Tipper aus Bayern erfolgreich. Für die sieben richtigen Endziffern werden dem Glückspilz knapp 1,7 Millionen Euro ausbezahlt.

An diesem Sonnabend starten die Gewinntöpfe wieder von vorne. Im Lotto 6aus49 werden rund 3 Millionen Euro erwartet. Im Spiel 77 können die Tipper auf eine Million Euro hoffen.