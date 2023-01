Mega Millions Jackpot 1,35 Milliarden schwer

Jackpot im US-Lotto Mega Millions steigt weiter an – nächste Ziehung am Freitag, 13.01.2023 rund 1,35 Milliarden Dollar im Lostopf erwartet.

Nachdem kein Volltreffer bei der jüngsten Dienstags-Ziehung getippt wurde, wird der Jackpot für die nächste Ziehung am Freitag, den 13. Januar, derzeit auf 1,35 Milliarden US-Dollar geschätzt (707,9 Millionen US-Dollar in bar). Das teilte der Lotto-Veranstalter auf seiner Webseite mit.

Wenn dieser Betrag gewonnen würde, wäre es der zweitgrößte Jackpot in der Geschichte des Spiels. Der einzige Mega Millions-Jackpots, der größer war als die geschätzten 1,35 Milliarden US-Dollar am kommenden Freitag, sind der Spielrekord von 1,537 Milliarden US-Dollar, der im Oktober 2018 in South Carolina gewonnen wurde.