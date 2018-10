Lotto USA: Fast 1 Milliarde im Jackpot

Die Lotto-Spannung steigt: Am Freitag, den 19. Oktober 2018, wird in den USA um den grössten Mega-Millions-Jackpot aller Zeiten gespielt. Für die richtigen Lottozahlen steht fast 1 Milliarde Dollar bei der Freitags-Ziehung bereit.

Lotto-Spieler in den USA bekommen eine neue Chance auf einen Rekordgewinn bei der Lotterie Mega Millions. Auf die Tipper wartet ein Jackpot von rund 970 Millionen Dollar – umgerechnet rund 847 Millionen Euro. Wie der Lotteriebetreiber mitteilte, ist der Jackpot so prall gefüllt, da er zuletzt Ende Juli in Kalifornien geknackt wurde.

Der Gewinner kann sich das gesamte Geld in Raten über mehrere Jahre oder einmalig auszahlen lassen. In letzterem Fall gibt es dann aber nur rund 548 Millionen Dollar. Die Chance den Mega-Jackpot abzuräumen liegt bei etwa 1 zu 302 Millionen. Die Chance, überhaupt einen Gewinn zu erzielen, liegt bei 1 zu 24.

Der Rekord-Jackpot bei Mega Millions steht bislang bei 656 Millionen Dollar. Drei Tipper aus Illinois, Kansas und Maryland teilten sich im Jahr 2012 den Millionen-Jackpot.