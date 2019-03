Lotto und Eurojackpot: Gewinnzahlen vom Wochenende (13. KW)

In der Samstags-Ausspielung, den 30.03.2019, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) wurden am Abend die Lottozahlen in der Saarbrücker Glücksschmiede gezogen. Die 6aus49-Lottozahlen der 13. Sonnabend-Ausspielung des Jahres lauten 3, 26, 28, 29, 46, 49, die Superzahl ist die 4. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 3905786. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 892797 gezogen.

Diese Angaben sind ohne Gewähr, Quelle DLTB. Im Lotto-Jackpot liegen dieses Wochenende vier Millionen Euro. Der Spiel 77-Topf ist mit rund zwei Millionen Euro gefüllt.

Eurojackpot Zahlen: Jackpot steigt weiter

In der gestrigen Freitags-Ausspielung, den 29.03.2019, im Eurojackpot lauten die 5 aus 50-Hauptzahlen 4, 9, 15, 24, 42. Die 2 aus 10-Eurozahlen sind die 8, 9. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Eurojackpot wurde nicht geknackt – zum 2. Mal in Folge – und steigt auf 29 Millionen Euro zur nächsten Spielrunde. Der zweite Rang (5 plus 1) wurde viermal geknackt. Rund 830.000 wurden jeweils in Deutschland (2), Dänemark und Kroatien gewonnen.

In der Gewinnklasse drei (5 Richtige) gibt es sechs Gewinner. Jeweils fast 111.000 Euro gehen nach Deutschland (2), Finnland (2), Dänemark und Norwegen.