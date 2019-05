Lotto und Eurojackpot: Gewinnzahlen 18. KW

In der Samstags-Ausspielung, den 04.05.2019, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die Lottozahlen lauten 1, 19, 24, 29, 35, 42, die Superzahl ist die 8. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 1742247. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 529893 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Im Jackpot bei Lotto 6 aus 49 liegen an diesem Samstag zwei Millionen Euro. Beim Spiel 77 gibt es heute die Gewinnchance auf satte drei Millionen Euro. Quoten gibt es wie üblich am Montag.

Eurojackpot steht jetzt bei 90 Millionen Euro

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag 03.05.2019, wurde erneut kein Haupttreffer ermittelt. Unterdessen warten die Lotto-Spieler beim Eurolotto nun seit sieben Ausspielungen auf einen Gewinner im ersten Gewinnrang. Diese lange Phase hat dazu geführt, dass der Eurojackpot jetzt auf seine Höchstsumme bzw. bei seinen Maximalbetrag von 90 Millionen Euro angelangt ist.

Im finnischen Helsinki wurden am Freitagabend die „5 aus 50“-Gewinnzahlen 3, 9, 10, 19 und 42 sowie die „2 aus 10“-Eurozahlen 1 und 7 ermittelt. In der Gewinnklasse zwei bei Eurojackpot genießt ein Tipper ungeteiltes Lotto-Glück. Ein Lottospieler aus Italien räumte bei der ersten Mai-Ausspielung allein im zweiten Rang einen Großgewinn in Höhe von mehr als 2,7 Millionen Euro ab.