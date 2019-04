Lotto- und Eurojackpot Gewinnzahlen 16. KW

In der Samstags-Ziehung, 20.04.2019 im 6aus49-Lotto wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die Gewinnazahlen lauten 6, 8, 19, 25, 29, 41, die Superzahl ist die 8. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 7902849. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 453053 gezogen. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr, Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock.

Heute geht es um einen Doppel-Jackpot. In Gewinnklasse eins bei Lotto 6 aus 49 liegen dieses Wochenende neun Millionen Euro. Zwei Millionen Euro kann ein einfacher Lotto-Sechser bringen. Im Spiel 77 ist die richtige Gewinnzahl bis zu einer Million Euro wert.

Eurojackpot nicht geknackt – Jetzt 63 Millionen im Jackpot

Die Jagd nach dem Eurojackpot geht indes weiter. Zum fünften Mal hintereinander gab es beim Eurolotto keinen Sieger in der Gewinnklasse eins (5 richtige Gewinnzahlen plus 2 Eurozahlen) bei der Ausspielung am Freitagabend (19. April 2019). Keiner der Tipper aus 18 europäischen Ländern hatte sich bei der gestrigen Ziehung für die Kombination 18, 21, 37, 43 und 47 sowie die beiden Zusatzzahlen 1 und 3 entschieden.

Jetzt geht es bei der nächsten Freitags-Ziehung um satte 63 Millionen Euro, wie der Lotteriebetreiber mitteilte. Drei Lottospieler aus Finnland, Norwegen und Polen lagen mit ihren Tipps nur knapp daneben. Ihnen fehlte die passende zweite Zusatzzahl (Eurozahl). Für die „Sechser“-Tipps gibt es in der zweiten Gewinnklasse immerhin noch jeweils rund 680.000 Euro.

Der Jackpot im Eurolotto wurde wieder nicht geknackt. Nächste Ziehung werden voraussichtlich rund 51 Millionen Euro in Klasse 1 erwartet. Die Chance, bei der Lotterie Eurojackpot den Hauptgewinn (Klasse 1) zu erzielen, liegt bei 1 : 95.344.200. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt bei 1 : 42.

Am Eurojackpot beteiligen sich die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.