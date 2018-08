Lotto- und Eurojackpot: 70 Millionen locken

Die Jackpot-Aussichten sind dieses Wochenende mit insgesamt 70 Millionen Euro in zwei Töpfen wieder vielversprechend. Bei Eurojackpot werden rund 49 Millionen am Freitag (24.08.2018) und bei Lotto 6aus49 am Samstag (25.08.2018) rund 21 Millionen erwartet.

Das Wetter schlägt langsam um, die Temperaturen fallen, die Jackpots bei Lotto Deutschland aber bleiben beständig hoch. Sowohl beim Klassiker 6 aus 49 als auch bei Eurojackpot liegen die Gewinnsummen in den obersten Rängen zum Ende dieser Woche im zweistelligen Bereich. Das sind die aktuellen Jackpots für das vorletzte August-Wochenende: