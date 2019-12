Lotto spielen bald teurer?

Offiziell ist es zwar noch nicht, doch diverser Medienberichten zufolge soll Lottospielen ab 2020 teurer werden. Ein Tippfeld beim Klassiker 6aus49 soll ab nächsten Herbst dann nicht mehr wie bisher 1 Euro, sondern 1,20 Euro kosten – also ein Plus von 20 Prozent. Dafür sollen dann die berühmten „6 Richtigen“ häufiger Gewinne in Millionenhöhe bescheren.

Zudem soll es künftig in der 13. Ziehung keine sogenannte Zwangsausschüttung des ersten Gewinnrangs mehr geben. Ähnlich wie beim Eurojackpot soll dann eine automatische Ausschüttung erst erfolgen wenn eine Maximalgrenze erreicht ist – angeblich von 45 Millionen Euro.