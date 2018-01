Lotto: Spiel 77-Jackpot mit fast 4 Mio. € geht nach Bayern

Der fast 4 Millionen Euro schwere Spiel 77-Jackpot ist weg. Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Samstag wurde der Jackpot der Zusatzlotterie in Bayern geknackt. Über einen Gewinn von exakt 3.977.777 Euro kann ein Lottospieler im Freistaat jubeln, wie Lotto News mitteilte.

Der Jackpot im Spiel 6 aus 49 ist indes unberührt geblieben. Nächste Ziehung am Mittwoch (24.01.2018) winken für einen Super-Sechser rund 4 Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse. Zwei Lottospieler aus Baden-Württemberg, je einer aus Berlin und Sachsen-Anhalt tippten am vergangenen Wochenende einen einfachen Sechser. Die Glückspilze räumen mit den berühmten „6 Richtigen“ jeweils mehr als 400.000 Euro ab.

Eine Gewinnerflut gab es bei der Zusatzlotterie Super 6. Acht Tipper erzielten einen Höchstgewinn von jeweils 100.000 Euro. Die Tipps wurden in Bayern (2), Hamburg (1), Nordrhein-Westfalen (2), Rheinland-Pfalz (1), Baden-Württemberg (1) und Sachsen-Anhalt (1) gespielt.