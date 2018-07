Lotto-Sechser in Bayern und Brandenburg

Die Lotto-Jackpots am vergangenen Wochenende sind erneut standhaft geblieben. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, den 11.07.2018, werden im Lotto-Jackpot 5 Millionen Euro und im Spiel 77 rund 6 Millionen Euro erwartet. Das teilte Lotto Deutschland am Montag mit.