Lotto am Samstag: Lottozahlen vom 06.10.2018

Lottozahlen vom Lotto am Samstag, den 06.10.2018, sind gezogen. Die richtigen Kreuze können heute Millionen bringen. Insgesamt warten 4 Millionen Euro in zwei Jackpots. Im Lottoklassiker sind mit einem Super-Sechser bis zu 3 Millionen Euro drin. In der Zusatzlotterie winkt für die richtige Gewinnzahl rund 1 Million Euro. Lesen bei Fast Flip die aktuellen Glückszahlen vom Sonnabend.

Lottozahlen 6aus49: 2 – 21 – 26 – 27 – 33 – 45

Superzahl: 3

Spiel 77: 9-0-0-9-1-0-0

Super 6: 5-5-3-4-6-8

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock. Gewinnquoten werden am Montagfrüh veröffentlicht.