Lotto Samstag: Gewinnzahlen vom 10.08.2019

In der Samstags-Ausspielung vom 10.08.2019 von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto– und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die Gewinnzahlen im Spiel 6 aus 49 lauten 1, 8, 10, 16, 18, 35, die Superzahl ist die 2. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel 77“ lautet 2065844. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 759930 gezogen. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liegt. Im Jackpot liegen in aktuell 26 Millionen Euro. Wenn der Jackpot am Samstagabend wie auch bei den vorherigen elf Ausspielungen nicht geknackt wird, erfolgt am Mittwoch eine Zwangsausschüttung, die dritte in diesem Jahr.