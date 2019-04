Lotto- und Eurojackpot-Gewinnzahlen (14. KW)

In der Samstags-Ausspielung, den 06.04.2019, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) wurden am Abend die Lottozahlen in Saarbrücken gezogen. Die 6aus49-Gewinnzahlen der 14. Sonnabend-Ausspielung lauten 12, 21, 23, 32, 41, 42, die Superzahl ist die 3. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 4233948. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 197130 gezogen.

Diese Angaben sind ohne Gewähr, Quelle DLTB. Im Lotto-Jackpot liegen dieses Wochenende acht Millionen Euro. Der Spiel 77-Topf ist mit rund drei Millionen Euro gefüllt.

Eurolotto: Eurojackpot Zahlen lassen Jackpot steigen

Lotto-Spieler aus Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern bekommen nach der Ziehung der Eurojackpot-Gewinnzahlen vom gestrigen Freitag (05. April) eine neue Chance auf einen satten Millionengewinn. Der mit rund 29 Millionen Euro gefüllte Jackpot wurde auch bei der 3. Ausspielung in Folge nicht geknackt. Der oberste Gewinnrang (5 + 2) im Eurolotto steigt deshalb zur nächsten Ziehung (12.04.) auf rund 39 Millionen Euro an.

In Helsinki wurden die Gewinnzahlen 22-31-43-44-50 plus die Zusatzzahlen (Eurozahlen) 1 und 9 gezogen. Dennoch gibt es zwei fette Großgewinne. Zwei SpielerInnen oder Tippgemeinschaften bekommen je rund 893.000 Euro aus der zweiten Gewinnklasse (5 + 1). Die beiden Glückspilze kommen aus Ungarn und Norwegen, wie die finnische Lotto-Gesellschaft Veikkaus am Abend nach der Ziehung mitteilte.

Der dritte Gewinnrang wurde siebenmal getroffen. Für die fünf Richtigen gibt es jeweils rund 90.000 Euro. Gewonnen wurde in Finnland, Dänemark, Italien, Norwegen (2) und Deutschland (2).