Lotto Samstag: Lottozahlen vom 22.09.2018

In der Samstag Ziehung, den 22.09.2018, von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die Zahlen lauten 17, 33, 37, 41, 42, 47, die Superzahl ist die 0. Die Gewinnzahl in der Zusatzlotterie „Spiel 77“ lautet 8664535. Im Spiel „Super 6“ wurde die Gewinnzahl 609075 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Im Lotto-Klassiker gibt es heute einen satten Jackpot zu gewinnen. Rund 11 Millionen Euro liegen in der ersten Gewinnklasse bereit. Beim Spiel 77 kann ein Solo-Volltreffer rund 1 Million Euro bringen. Insgesamt werden am Sonnabend mehr als 30 Millionen Euro ausgespielt.