Lotto: Samstag 35 Mio. € im Jackpot

Lotto Jackpot am Samstag, 03.10.2020 („Tag der deutschen Einheit“) – richtige Lottozahlen können bis zu 35 Millionen Euro bringen.

Das Dutzend ist voll: Lotto Jackpot im Spiel 6 aus 49 zum 12. Mal in Folge nicht geknackt. An diesem Samstag (3. Oktober) winken für richtige Lottozahlen bis zu 35 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1.

Die Lottozahlen für den 35 Millionen Euro schweren Lotto-Jackpot werden wie üblich am Sonnabend live im Internet um 19.25 Uhr gezogen.

Übrigens: Nach den neuen Lotto-Regeln wird der Jackpot nicht mehr nach 13. aufeinander folgende Ziehungen garantiert geleert, sondern zeitlich unabhängig nach Erreichen der 45-Millionen-Euro-Grenze.

Lotto-Jackpot: 45 Millionen Euro – mehr geht nicht

Eine Zwangsausschüttung bei Lotto 6aus49 in Gewinnklasse 1 erfolgt in der nächsten Ziehung nach Erreichen der Grenze von 45 Millionen Euro. Die Gewinnausschüttung in den Gewinnklassen 1 und 2 ist jeweils auf einen Betrag von 45 Millionen Euro gedeckelt.

Überschreitet in einer Ziehung die Gewinnausschüttung der Gewinnklasse eins oder zwei den Betrag von 45 Millionen Euro, wird der darüber hinausgehende Betrag der nächstniedrigeren Gewinnklasse zugeschlagen, in der ein oder mehrere Gewinne festgestellt werden.